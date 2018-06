V Eurokomisi prohlásili, že je na čase, aby se Evropa „chopila vlastního osudu“

Události kanadského summitu G7 svědčí o tom, že Evropa má vzít svůj osud do vlastních rukou, nedá se však říct, že se boří základy poválečného světového řádu, prohlásil v úterý náměstek předsedy Eurokomise Frans Timmermans v projevu v Europarlamentu.

Členské státy G7 narazily na tomto summitu div ne poprvé na absenci jednoty v nejdůležitějších ekonomických a politických mezinárodních problémech. Schůzku v La Malbaie dokonce nazvali G6 + Trump. Tím měli na mysli zvláštní postoj USA v řadě klíčových otázek. Prezident USA Donald Trump opustil schůzku předčasně a zpochybnil její výsledky.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Merkelová vyzvala Evropu k vytrvalosti v souvislosti s akcemi USA

„Bylo by přehlédnutím, kdybych nezahájil projev tím, co se stalo v Kanadě. Neřeknu, že pravidla tvořící základ světového systému, která byla s takovou důkladností sestavena po Druhé světové válce, se dnes před našima očima boří, nicméně má však prezident USA poprvé od roku 1945 za to, že není v amerických zájmech pracovat na upevnění jednoty Evropy a posílení transatlantických vztahů," řekl Timmermans na zasedání Europarlamentu v Štrasburku, jež bylo věnováno přípravám na Eurosummit, který se má konat koncem června.

„Znamená to, že Evropa musí vzít svůj osud do vlastních rukou, a potřebujeme jistotu, že jsme toho schopni," zdůraznil.