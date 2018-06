Erdogan prohlásil, že Turecko nekupuje od Ruska S-400, aby ležely ve skladech

„My nekoupíme jen tak S-400 a dáme je do skladu. Když to bude potřeba, tak je použijeme," řekl Erdogan v pondělí, jeho slova cituje Hurriyet. „Toto je obranný systém. Co s tím budeme dělat, když ho nebudeme používat pro obranu?" dotázal se.

Turecko dlouho jednalo o nákupu systémů Patriot, jednalo se o těžký proces ovlivňovaný stavem vztahů mezi Tureckem a USA. „Budeme znovu záviset na Spojených státech?" zeptal se turecký prezident. „Když jsme je od nich vyžadovali roky, tak jsme dostávali odpověď: „Kongres to neumožňuje."

„Jsme z toho unavení," prohlásil.

Turecko očekává dodávky S-400 od roku 2019. S-400 je v současné chvíli nejpokrokovější ruský protivzdušný systém.