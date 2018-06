Těžká kavalerie. Nejsmrtonosnější útočné vrtulníky na světě

O útočných vrtulnících různých zemích v materiálu Sputniku.

Nejrozšířenější

Sovětský vrtulník Mi-24 a řada jeho modifikací je nejrozšířenější útočný vrtulník na světě. Od 70. let bylo postaveno více než 3500 kusů „krokodýlů" — tak letoun nazývají vojáci za jeho charakteristický profil. Různé varianty Mi-24 jsou dnes ve výzbroji více než 60 zemí, účastnily se desítek válek po celém světě. Nejnovější modifikace je Mi-35, který se používá v bojích na území Sýrie. „Krokodýl" vykonal svůj první let v roce 1969. Půjde i do penze, ale rozhodně to nebude brzy.

Vizitkou Mi-24 je jeho velká spolehlivost a možnosti opravy. Jeho druhou předností jsou zbraně. Krokodýl je nejstarší sériově vyráběný vrtulník na světě. V roce 1978 ustanovil sovětský pilot Gurgen Karapetjan s Mi-24 absolutní rekord v rychlosti letu strojů tohoto typu — 368,4 km/h.

Nejuniverzálnější

Americký AH-64 je hlavní bojový vrtulník USA od poloviny 80. let. Nachází se na druhé pozici v ratingu nejmasověji vyráběných strojů své třídy. Bylo postaveno více než 2000 těchto strojů. Za dobu provozu bylo učiněno mnoho modernizací, nejnovější varianta se nazývá Block III. Ten může například i za letu řídit jiné bezpilotní prostředky.

Vrtulník má k dispozici jak hlavňové zbraně, tak i rakety pro boj na zemi i ve vzduchu. Jeho velkou předností je opto-elektronický přístroj TADS, který se nachází na nosu helikoptéry, díky němu se mohou piloti výborně orientovat ve dne i v noci.

Nejlehčí

Japonský výzvědný a útočný vrtulník OH-1 Ninja je jeden z nejkompaktnějších a nejlehčích na světě. Váží jen 2,4 tuny, což je srovnatelné s velkým osobním vozem. Této váhy se podařilo dosáhnout díky použití kompozitních materiálů v konstrukci.

Bylo postaveno okolo 100 vrtulníků této třídy, všechny jsou ve výzbroji Japonska. Vrtulník nemá žádné do zabudované zbraně, jeho bojová nosnost činí pouhých 130 kilogramů. Hlavním úkolem tohoto typu je průzkum.

Nejvíce chráněný

Ruský vrtulník Ka-52 Aligátor a jeho námořní verze Ka-52K jsou jediné sériové vrtulníky na světě se systémem katapultace. Kromě toho mají tyto stroje pancéřovanou kabinu. Tyto dva faktory spolu se zdvojeným řízením dělají z Ka-52 nejvíce chráněný vrtulník na světě. Několik vrtulníků tohoto typu se účastní operace v Sýrii.

Největší výdrž

Evropský útočný vrtulník Tygr je považován za jeden z nejlepších na světě z pohledu doletu bez přídavných nádrží. Na jedno natankování je schopen překonat 800 kilometrů. Trup sestává z 80 procent z polymerů na základě uhlíkového vlákna a kevlaru, proto je vrtulník dostatečně lehký.

Na svoji váhovou kategorii je vrtulník poměrně dobře chráněn. Dokáže přežít i zásah kulkou ráže 23 milimetrů. Jeho zvláštností je umístění pilota, který sedí vpředu. Operátor zbraní sedí vzadu.