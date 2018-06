Na fotografii s krvácejícím Omranem odkazovali ti experti, co se snažili ospravedlnit raketové údery na „krvavý“ Asadův režim a nové protiruské sankce. Poté co bylo Aleppo osvobozeno, vyšlo najevo, že příhoda se zraněným chlapcem je další lež skandálně známé organizace Bílé přilby, která je financována vládami mnohých západních států, a rodina Omrana je naopak vděčná Rusku a Asadovi za osvobození Aleppa od teroristů.

Ale o tom mnozí z těch, kdo oplakával chlapce, ani neví. Ta samá média, která publikovala snímky Omrana na předních stránkách svých vydání, buď oznámily, že rodina zraněného chlapce dává nová doznání s „pistolí u spánku", nebo celou tu situaci prostě zamlčely.

Ale pravda se časem dostává na povrch a tak se nedávno v Anglii konala schůzka delegace křesťanských kazatelů a aktivistů, kteří pomáhali místním křesťanským komunitám v Sýrii. Delegace uvedla, že se scházela s rodinou Omrana, přitom zdůraznili, že je nikdo nedržel ve strachu.

Před několika dny se tato mise vedená členkou Sněmovny lordů, baronkou Carolinou Coxovou a knězem anglikánské církve Andrewem Ashdownem, setkala se studenty z Londýnské univerzity. Tato schůzka vyvolala velkou odezvu, a britský tisk už nemohl předstírat, že se nic nestalo.

V Londýně si stěžovali, že EU jim neumožňuje zesílit protiruské sankce

Anglikánský kněz Ashdown pověděl studentům o utrpení Omrana. Během osvobození Aleppa utrpěl chlapec zranění hlavy a krvácel. Představitelé Bílých přileb posadili Omrana do sanitky a drželi ho tam 40 minut, aby mohli udělat nejpůsobivější fotografii. Otec chlapce byl rozzuřen, ale nemohl zasáhnout, protože lidé z Bílých přileb byli ozbrojení.

Baronka Coxová, známá jako mecenáška anglikánské církve, ukázala obecenstvu, že hlavním sponzorem organizace Bílé přilby je vláda Spojeného Království. „Peníze našich daňových poplatníků jsou používány k podpoře skupin, které jsou jednoznačně spjaty s džihádisty," tvrdí baronka.

Ruské obecenstvo ví o celé této situaci. Ruská media zveřejnila rozhovor s rodinou Omrana okamžitě po osvobození Aleppa. Ale pro mnohé Brity a Evropany, kteří získávají informace o světě z mainstreamových médií, byla zpráva o schůzce delegace opravdovým šokem.

Média: Británie neposkytla Německu důkazy v kauze Skripala

Zdálo by se, že britská média se budou divit a zamyslí se. Když příběh s chlapcem z Aleppa je surovou inscenací ozbrojenců Bílých přileb, pak „plynový útok" v syrském městě Dúma by mohl být také divadelním představením pro západní obecenstvo, o čem mnohokrát sdělovala oficiální Moskva a Damašek. Ale tak daleko zajít The Times (a jiná západní media) nemohou, protože údajný plynový útok byl hlavním argumentem pro raketový útok proti Sýrii.

Schéma je jednoduché. Jakákoli nepotvrzená zpráva, která obviňuje Moskvu z jakýchkoli „zlých skutků", se zveřejňuje na první straně a hromadně se šíří. Ale pokud vyjde najevo, že západní mainstreamová média udělala chybu, pak se to radši ignoruje.



