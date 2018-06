Albert Einstein popsal ve svém deníku Číňany jako „špinavé a omezené“

Einstein vystupoval proti rasismu a odsuzoval „segregaci barevných lidí od bílých lidí ve Spojených státech" jako „nemoc bílých lidí" v roce 1946 v řeči na Lincolnově univerzitě. Během jeho cesty po Asii se mu nelíbili Číňané. V jeho nově publikovaných denících Einstein popsal tento národ následovně: „industriální, špinavý a omezení lidé".

„Číňané nesedí na lavičkách během jídla, nýbrž bloumají jako Evropané když si chodí ulevit v listnatých lesích. Celá země vypadá tiše a stydlivě. Dokonce i dětem chybí duch a vypadají omezeně," napsal Einstein.

Při hovoru o „hojnosti potomků" a „plodnosti" tohoto národa Einstein prohlásil, že „by to byla škoda, kdyby Číňané vytlačili všechny ostatní rasy".

Zeev Rosenkrenz upravil a přeložil Cestovní deníky Alberta Einsteina, které byly předtím publikovány v němčině jako část patnáctidílné práce o vědcích.

„Myslím si, že mnoho komentářů nás zasahuje svojí nepříjemností — obzvláště to, co prohlásil o Číňanech. Jsou jakýmsi kontrastem k jeho veřejné image jako velké ikony humanismu. Já si myslí, že je to docela šok číst je v kontrastu s více známými vyjádřeními. Psal je, když byl uvolněný, nebyly míněny pro veřejnost," prohlásil Rosenkranz.