Lavrov uvedl podmínky dodávek plynu do EU přes Turecký proud

„Teď pro státy Západního Balkánu může být zajímavý další nový projekt, Turecký proud. A o tom, že jsme připraveni jednat ohledně tohoto projektu, jsme mnohokrát mluvili. Pokud členské státy EU mají zájem na tom, aby plyn putoval touto cestou do Evropské unie, pak Rusko bude potřebovat stoprocentní garance od Evropské komise a od celé Evropské unie," řekl Lavrov na tiskové konferenci v Moskvě.

Projekt Turecký proud zahrnuje výstavbu dvou potrubí plynovodu o kapacitě 15,75 miliard kubických metrů každé. Turecko obdrží plyn z prvního plynovodu, který bude uveden do provozu již letos. Druhý řetězec plynovodu zamíří do jižní a jihovýchodní Evropy, termín uvedení do provozu je v příštím roce. Gazprom také zvažuje možnosti pokračování Tureckého proudu přes Bulharsko a Srbsko, nebo přes Řecko a Itálii.