„Jen stovky lidí“. Nejmasovější orgie v Las Vegas skončila nezdarem

Na akci, které se mělo zúčastnit jeden tisíc dvě stě lidí, jich přišlo pouze 375. Za rekordní se považuje orgie za účasti 500 lidí. Konala se v Japonsku v roce 2006.

Orgie má svá pravidla, jež je třeba plnit. Účastníci například měli mít vlastní pár, ale souložit mohli jak mezi sebou, tak s jinými, ale za vzájemného souhlasu.

Organizátoři orgie nevylučují, že jednou z příčin zmaření rekordu mohlo být přestěhování. Jde o to, že se původně měla orgie konat v hotelu Embassy Suites. Vedení hotelu to však nepovolilo. Pak byla přenesena do Muzea erotického dědictví, avšak několik hodin před zahájením je vyhnali. Nakonec se konala v sex klubu Green Door. Další pokus se plánuje v příštím roce.