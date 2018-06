Rychlost tání antarktických ledů během posledních pěti let třikrát vzrostla. K takovému závěru dospěli vědci z USA a Velké Británie. Výzkum byl zveřejněn v časopise Nature.

Podle vědců se do roku 2012 tání ledu na Antarktidě drželo na úrovni 76 miliard tun ročně. Od té doby se ale čísla zvýšila na úroveň 219 miliard tun.

Odborníci varují, že je zapotřebí co nejrychleji přijmout opatření, neboť existuje riziko, že se úroveň moře v průběhu deseti let zvýší o 25 centimetrů a do roku 2070 o 3,5 metru.