Rusko slíbilo odpověď na nové americké sankce

„Co se týče odvetných akcí na sankce proti našim fyzickým a právnickým osobám, samozřejmě, že budou," řekl Rjabkov novinářům.

„Nechci uvádět předem podrobnosti těchto opatření. Měli jsme v minulosti celou řadu případů, kdy byla odvetná opatření podniknuta, ale předem neanoncována. Je to rovněž dobrý způsob, jak postavit Američany před hotový fakt, až je třeba napadne zavítat do RF s jistou misí, nebo soukromě. Nemusí to ale být právě tohle, jsou různé způsoby. Měli bychom také pamatovat na kontext vztahů, tedy na dnešní prioritní úkoly. Odvetné akce ale podniknuty budou, neznamená to, že je nehodláme uplatnit," dodal.