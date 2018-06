Námořnictvo USA investuje do vývoje torpéd rozšířeného dosahu

Američané hledají torpéda s velkým dosahem jako součást strategie pro udržení ponorek daleko od potenciálních cílů, zatímco třetí strana, jako je letoun Poseidon P-8, bude poskytovat údaje o zacílení, řekl Defense News Brian Clark z Centra pro strategické a rozpočtové hodnocení.

„Pokud můžete tento rozsah zvětšit o 50 a více mil, můžete útočit na ponorky, aniž byste museli udržovat tento cíl v rámci svých senzorů," řekl Clark, analytik.

Díky této metodě by ponorky mohly sloužit jako ponořená platforma vybavená spoustou zbraní a bylo by možné využít tyto zbraně co nejvíce. „Pokud máte na palubě 30 torpéd, můžete mít v dosahu vašich senzorů a zbraní pouze jeden nebo dva cíle," poznamenal analytik.