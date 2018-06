Slečny se rozhodly chránit před obtěžováním sexuálními šaty (FOTO)

Australská značka Kholo vyprodukovala kolekci oblečení #MeToo Collection na podporu tohoto hnutí proti harašení. O tom informoval The Independent.

„Když akce #MeToo vznikla, tak jsem se divila. Přátelé, kolegové, učitelé — o svoje zkušenosti se dělili všichni. V knihách i sociálních sítích jsem nacházela stále více a více příběhů. Vypadá to tak, že z generace na generaci se ženy snažily sebe ochránit. O tom jsem nevěděla. Ano, tak to být nesmí. Ale děje se to," napsala zakladatelka značky Karishma Kasabia na oficiálních stránkách.

Публикация от Khòlò 💕 Art In Your Wardrobe (@kholo_thelabel) 10 Июн 2018 в 4:50 PDT

Svoje oblečení vytvářela „pro bojovníky", ale mezi 33 nabídkami věcí zákazníci našli šaty s názvem „sex na nohách" a bundu „skákej se mnou".

Uživatelé sociálních sítí Kholo odsoudili za pokus udělat sobě reklamu na úkor obětí obtěžování. „Fakt, jaký špinavý degenerát se rozhodl vydělat na #MeToo?" napsali na Twitteru a vyzvali k bojkotu této značky.