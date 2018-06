Bilderberg: Stínová vláda, nebo elitní klub založený Polákem?

Skupina byla založena v roce 1954 americkým miliardářem Davidem Rockefellerem a dodneška se klub Bilderberg drží pravidel zakladatele. Dvě třetiny členů jsou z Evropské unie a ostatní ze Severní Ameriky. Podle informací il Giornale tento rok organizaci summitu financují Italové John Elkan a Lilli Gruber.

Opravdu tento tajný klub vládne světem? O čem se diskutovalo na schůzce v Turíně?

Sputnik se na to zeptal Daniela Scalea, který pracuje jako analytik v centru politických a strategických výzkumů Machiavelli.

Co je to klub Bilderberg? Kdo a proč ho založil?

Klub byl založen v padesátých letech minulého století a jeho cílem jsou schůzky politických a ekonomických elit z Evropy a Severní Ameriky. Iniciátorem byl Jozef Retinger, polský politik vykázaný ze své země, zakladatel Rady Evropy a evropského hnutí, který jednal za souhlasu Bílého domu a nacházel se pod patronací prince Bernarda Nizozemského. Cílem klubu bylo čelení Sovětskému svazu v období studené války. Ale po rozpadu svazu klub Bilderberg stále pokračuje ve své činnosti a prosazuje ideologii volného trhu a světové, globální vlády. Tento klub je ideálním příkladem nadnárodní a kosmopolitní elity, která po mnoho let diktovala pravidla politiky a médií. Proto někteří obhájci konspiračních teorií přehání a roli klubu považují za opravdovou světovou vládu.

Každoročně se zhruba 120 — 150 lidí z různých zemí světa setká na summitu. Místa těchto schůzí jsou tajná a sami schůzky jsou přísně uzavřeny. Jaké vlastnosti by měl mít člověk, aby se stal členem tohoto klubu?

Taková osoba by měla být částí establishmentu, ekonomické, politické nebo kulturní elity. Rovněž by taková osoba měla sdílet ideologii klubu, tedy globalismus, cílem kterého je sjednocení planety pod jedním ekonomickým systémem s jednotnou strukturou řízení a kontroly procesů ve světě. Existují ale i členové klubu, kteří tuto ideologii nesdílí.

Zúčastnil jste se Vy nebo někdo z Vašich přátel schůzek klubu Bilderberg?

Já nemám natolik vysoce postavené známosti.

Proč nad klubem Bilderberg visí závoj tajnosti? Opravdu existuje pravidlo, podle kterého klub žádá své hosty necitovat nic z toho, o čem se na schůzkách mluví?

Klub se řídí pravidly Chatem House, podle nich člen klubu může citovat to, co bylo řečeno na setkáních, ale nemůžete říct, kdo přesně to vyslovil. To zaručuje maximální míru upřímnosti v diskusích, zejména proto, že se členové snaží zůstat co nejdál od novinářů. Rozhodnutí klubu nejsou předmětem hlasování a na summitech se nezveřejňuje oficiální prohlášení. Ovšem to, o čem se tam mluví, je známo, ale nikdo neví, jak se o tom mluví. Taková uzavřenost zesiluje image klubu, jako „tajné vlády planety".

Členové tohoto klubu řídí svět a ovlivňují náš život. Jak přesně to dělají? Můžete uvést příklad, jak skupina Bilderberg ovlivňuje svět?

Nejprve si musíme něco ujasnit. Bilderberg není globální stínovou vládou, každoroční summity nerozhodují osud lidstva na příštích dvanáct měsíců. Charakteristickým rysem těchto setkání je to, že se jich účastní vysoce postavené osoby v atmosféře přísné důvěrnosti. To umožňuje těmto lidem získávat nové kontakty a vyměňovat si názory, ale bylo by příliš naivní si myslet, že členové klubu se nestýkají během roku za jiných okolností. Establishment je ohromnou silou a skupina Bilderberg je jen vrcholem jeho projevení. Na druhou stranu establishment není monolitem ani na úrovni euroatlantické aliance, jinak bychom nebyli svědky častých nedorozumění mezi jednotlivými státy a politiky.