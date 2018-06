Vláda nás zradila, máme u sebe statisíce mladých muslimů, tvrdí německý politik

Zpravodaj Sputniku v rozhovoru s náměstkem Alternativní strany pro Německo a členem parlamentu Mainzu Sebastianem Munzenmaierem projednal tento incident.

Jak odpovíte těm, co tvrdí, že německý azylový systém je částečně vinen za to, co se stalo?

Řekl bych, že tito lidé mají pravdu, protože náš azylový systém není vinen částečně, ale úplně. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 kancléřka Merkelová otevřela naše hranice, nikdo teď v Německu neví, kdo zde žije. Podle našeho azylového systému nemůžeme odmítnout vstup do země ani pro známé teroristy.

Naše soudy jsou přeplněné, a vláda nemá politickou vůli k tomu, aby alespoň vykázala migranty, kterým bylo odmítnuto poskytnutí azylu , ani k tomu, aby zabránila příjezdu nových lidí do Německa.

Ztratili jsme naše hranice, ztratili jsme náš soudní systém, naše vláda nás zradila a máme tady stovky tisíc mladých muslimů. Nikdo neví, odkud pocházejí, a nikdo neví, kdo jsou. Ano, ano, azylový systém je vinen za to, co se stalo ve Wiesbadenu.

Domnívám se, že hlavní otázkou je, jak odvrátit podobné trestné činy v budoucnu? Tuším, jaká bude Vaše odpověď. Odpovědnost nyní spočívá na běžném vzdělávání a umožnění muslimům stát se součástí německé kultury; ale to bude nějaký čas trvat, že?

Ano, ale především musíme uzavřít hranice pro další nelegální přistěhovalce. A pak musíme zablokovat všechny ty, komu bylo zamítnuto v žádosti o azyl, v kasárnách do té doby, než s nimi budeme moci jednat v souladu s německým právem.

Mohli bychom také diskutovat o změně systému sociálních dávek. Dávky by mohly být poskytovány nikoliv v hotovosti, ale v kuponech na potraviny, bydlení, oblečení. Tak by se Německo stalo méně atraktivní pro nelegální přistěhovalce, kteří jedou do Evropy za lepším životem. To je také řešení.