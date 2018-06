Obyvatelé Ruska uvedli hlavní národní přednosti a vady

„Lidový žebříček" ukázal, že hlavním kladem Rusů je pohostinnost (45 % dotázaných). Na druhém místě je podle všeruské ankety pracovitost (41 %). Třetí místo v žebříčku patří srdečnosti (33 %)," uvádí se to v zprávě VCIOMu, kterou dostala agentura Sputnik.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Rusové si nevšímají sankcí

Do první pětky nejpříznačnějších národních povahových rysů patří podle mínění Rusů také štědrost (26 %) a družnost (25 %). O štědrosti mluví přitom častěji lidé starší generace než mládež: tuto přednost uvedlo 30 % respondentů ve věku 45-59 let a 18 % těch, kdo mají 18-24 let. O síle spoluobčanů promluvilo 23 % Rusů a o slabosti pouze 2 %.

„Pokud jde o negativní povahové rysy, vede opilství. Uvedlo to 16 % obyvatel RF. Přičemž mladé Rusy (18-24 let) charakterizují náchylné k opilství častěji (25 %) než ostatní věkové skupiny. Na druhém místě v „antiratingu" je lenost (13 %). O nedostatku kázně u ruských lidí mluví 6 % respondentů," uvádí se ve zprávě.