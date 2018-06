Kyjevský patriarcha uvedl podmínky blížícího se „vítězství“ Ukrajiny nad Ruskem

„Čím [válka] skončí? Naším vítězstvím. A v to je třeba pevně věřit. Vůbec o tom nepochybovat. Protože pravda je s námi. A tam, kde je pravda, je Bůh. A kde je Bůh, tam je vítězství. Vždy," je přesvědčen Filaret.

Vyjádřil také přesvědčení, že k ozbrojenému konfliktu v Doněcké a Luhanské oblasti by nedošlo, kdyby na Ukrajině existovala jednotná národní Ukrajinská pravoslavná církev. „Kdyby byla církev jednotná, válka by nebyla. Protože by nebyly důvody k podpoře Ruska na Ukrajině. Protože církev by byla od Moskvy oddělena. A jelikož jsou k tomu důvody, proto i došlo k válce," řekl Filaret.

Kromě toho Filaret anoncoval předání UPC KP dvou největších ukrajinských klášterů — Kyjevskopečerské lávry a Počajevské lávry, které se nyní nacházejí pod správou Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu. Podle jeho slov k tomu dojde poté, kdy konstantinopolský arcibiskup poskytne autokefalii pravoslavné církvi na Ukrajině.