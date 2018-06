Izraelský poslanec se dovolává nadřazenosti „židovské rasy“ v pro-Netanyahové tirádě

„Židovská rasa“ je nejchytřejší na světě a má nejvyšší lidský kapitál, takže by Izraelci měli být skeptičtí ohledně současných korupčních sond do izraelského premiéra Benjamina Netanjaha, prohlásil zákonodárce strany Likud.

„Mohu vám říct něco velmi základního," oznámil politik, poslanec Knesetu za stranu Likud Miki Zohar během středeční diskuze na Radiu 103FM. Uvádí to Times of Izrael: „Nemůžete ošidit Židy, nevadí, co média píší. Veřejnost v Izraeli je veřejnost, která patří židovské rase, celá židovská rasa je nejvyšší lidský kapitál, nejchytřejší a nejschopnější."

Když citoval průzkumy veřejného mínění, které svědčí o podpoře Netanjaha, Zohar uvedl, že statistiky jasně ukazují, že „židovská rasa" je příliš chytrá na to, aby byla ošizena rozsáhlým mediálním pokrytím vícenásobných korupčních sond. Tento pokus bránit izraelského premiéra měl za následek to, že se Zohar ocítil v horké vodě.

Hlasité prohlášení židovské nadřazenosti rozčílilo Ahmada Tibima, arabsko-muslimského izraelského politika a vůdce strany Arabského hnutí za změnu, který na Twitteru obvinil izraelského protějška, že vypracoval vlastní rasovou teorii.

נבחר ציבור ב״מדינת היהודים״ מציג: תורת הגזע.. pic.twitter.com/g0uGhBpYt7 — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) 13. června 2018

„​Zvolený úředník v ‚židovském státě‘ představuje rasovou teorii," napsal na Tweeteru Tibim vedle portrétu Zohara.

Arabský politik pak odkazuje na tweet zobrazující jeho čtení knihy Amose Elona „Škoda toho všeho: portrét Židů v Německu v období 1743-1933" (The Pity of It All: A Portrait of Jews In Germany 1743-1933), v níž je nastíněno, jak byla malá menšina vnímána jako smrtelná hrozba pro německou národní celistvost.

אחרי דברי @zoharm7. רקוויאם גרמני מאת עמוס אילון pic.twitter.com/I6cmgbhqwJ — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) 13. června 2018

​Zohar zaútočil zpátky a napsal: „A na zadním obalu je fotka Alberta Einsteina, dalšího Žida, který přinesl světům skvělé zprávy." Na to arabský poslanec zareagoval: „Jaký je vztah mezi vámi a Einsteinem? Není to ani relativní příbuznost."

Ve snaze potlačení kritiky a vysvětlení, co přesně chtěl říct, Zohar poskytl rozhovor s Hadashot TV. Ale tím to ještě zhoršil, když popřel svoji zmínku o nadřazenosti židovské rasy, dokud mu nebyla poskytnuta nahrávka jeho prohlášení.

„Židovský národ a židovská rasa mají nejvyšší lidský kapitál, který existuje," opakoval. „Co můžete udělat? Byl nám požehnán… nemusím se stydět, že židovský lid je vyvolený lid — nejchytřejší a nejzvláštnější lidé na světě."