„Město srovnali se zemí.“ Další svědectví o zločinech USA v Sýrii

„Bombardování nevídané od dob Vietnamu"

Operace arabsko-kurdských Syrských demokratických sil podporovaných americkým letectvem trvala od 6. června do 12. října 2017. Útok byl prováděn s cílem obsazení hlavního města IS. Ve Washingtonu chtěli dobýt Rakku co nejrychleji, jinak mohly převzít iniciativu jiné ozbrojené skupiny a role USA ve vítězství nad džihádisty by byla zpochybněna.

„Operace s cílem dobytí Rakky je takticky důležitá a měla i symbolický význam. Měla ukázat, že USA a jejich spojenci jsou schopni jednat operativně a s výsledky, když to nutně potřebují. Klíčovou byla otázka času, o prostředcích tolik nepřemýšleli. Proto byly použity maximálně efektivní, ale ne vždy konvenční zbraně," řekl Sputniku ruský orientalista Grigorij Lukjanov.

„Potrestali nás za naivitu"

I za osm měsíců po vyhnání IS je Rakka jedním z nejméně přístupných měst na světě. Vše kolem je zaminováno, obyvatelé dodržují režim stanovený spojenci USA. O tom, co se zde skutečně dělo v létě a na podzim minulého roku, se veřejnost dozvídá s velkým zpožděním.

Na jaře obránci lidských práv navštívili město a jeho okolí, vyslechli 112 svědků. Ve zprávě se hovoří o čtyřech rodinách, které ztratily celkem 90 příbuzných a blízkých lidí. Oběťmi jsou lidé s malými příjmy, kteří nemohou zaplatit služby „spolucestujících" — profesionálních převaděčů, kteří za peníze vyváděli lidi z města. Na seznamu obětí jsou i ti, kdo zůstali v Rakce ze strachu z loupeží, v naději, že ochrání svůj majetek v období bezvládí.

Ti, kteří zůstali v Rakce, nepovažovali USA a jejich spojence za zdroj nebezpečí. „Předpokládali jsme, že přišli vyhnat IS a budou provádět bojové akce s ohledem na obyvatelstvo. Byli jsme naivní. Když jsme pochopili, jak velké je nebezpečí, bylo už pozdě, ocitli jsme se v pasti," řekl jeden z obyvatel města ochráncům lidských práv. Další svědci nechápali, proč Američané zabíjeli civilní obyvatele, ačkoliv bojovali proti IS.

„Z města jsme se dostávali krvavou cestou."

Shromážděná svědectví potvrzují zoufalství lidí, kteří zůstali stlačeni mezi teroristy na zemi a americkými letadly ve vzduchu. „Ti, kteří zůstali ve městě, umírali. A ti, kteří se pokoušeli utéci, také. Neměli jsme prostředky, abychom mohli zaplatit převaděčům. Past sklapla," říká obyvatelka Rakky Murina Chašišová. Podle jejích slov, když se jim nakonec podařilo dostat se z města, zachraňovali se tím, že „šli po krvi těch, pod nimiž vybuchla mina před námi".

Rodinní příslušníci Fajádových vyprávěli o tragédii centrální čtvrti Rakky Harat-al-Badu, kde, jak věděli spojenci, teroristé IS používali civilní obyvatele jako živý štít. To nálety nezastavilo. Následkem toho 12. října 2017 zahynul jeden člen rodiny Fajádových. Za několik hodin džihádisté a spojenci USA uzavřeli dohodu o příměří.

Na MZV USA nekomentovali referát ochránců lidských práv. Oficiálním zůstává názor generála Stevena Townsenda, který v říjnu minulého roku prohlásil, že „operace s cílem dobytí Rakky je nejpřesnější vojenská kampaň za celou historii ozbrojených konfliktů." Damašek tyto události vysvětluje jinak: jako porušení územní suverenity země a „intervenci", jejímž následkem zahynulo velmi mnoho civilních obyvatel.

* Teroristická skupina zakázaná v Rusku

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce