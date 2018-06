Vědci zjistili, kolik lidí je třeba k přesídlení na jinou planetu

Vědci z Univerzity ve Šrasburku podrobně prostudovali vzdálenosti do nejbližších exoplanet a došli k závěru, že vzhledem k rychlému vývoji technologií, raket, motorů a systému zajištění života kolonizovat nové světy mohou malé skupiny průzkumníků – maximálně 100 osob v každé skupině, uvádí Universe Today.

Vědci se zároveň domnívají, že do chvíle zahájení mezihvězdných letů bude muset lidstvo vyřešit několik hlavních úkolů: vytvoření supervýkonného kosmického motoru, spolehlivého systému „zimního spánku", jehož pomocí i padesát let trvající let na nejbližší exoplanetu Proxima Centauri b bude vypadat jako snadná procházka, a také univerzálních modulů, jejichž pomocí první kolonizátoři budou moci „vybudovat" na povrchu exoplanet první osady.

Nicméně vědci uznávají, že tato mise je spíše záležitost daleké budoucnosti.