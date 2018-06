Kongresman řekl, kdy vybouchne americká dluhová bomba

© REUTERS / Joshua Roberts NYT se dozvěděl o Trumpových plánech zvýšit výdaje na obranu

Podotkl, že rozpočtové dotace v roce 2018 činily 1,3 trilionu dolarů. Přitom podle Biggsových výpočtů nemají přesahovat 700 miliard dolarů.

„To je princip path-dependence. Cesta, kterou jdeme, není ta nejlepší, a víme to, ale opustit ji a nastoupit optimální cestu — to bude v krátkodobé perspektivě bolestivé. (Poslanci) si myslí, že to způsobí příliš velké politické ztráty. Ale když to neuděláme, bude nás každý den promeškání připravovat o nějaké varianty, za jejichž pomoci bychom mohli vyřešit problém a snížit schodek. V tom je právě ten skutečný problém: máme strukturální schodek. Utrácíme více, než dostáváme, a musíme si půjčovat peníze," prohlásil kongresman.

Vyslovil názor, že na řešení tohoto problému mají americké úřady maximálně deset let — do roku 2026 bude fond programu zdravotního pojištění lidí důchodového věku (Medicare) vyčerpán.

Při odpovědi na otázku moderátora o dluhové bombě, jejíž výbuch zničí podle jeho názoru americkou ekonomiku, Biggs odpověděl: „Ano. Myslím si, že jdeme do propasti."

„Bude možné znehodnotit peníze, vyhlásit default, anebo se pokusit zvýšit daně a zabít vlastní ekonomiku. Takovéto varianty budeme mít za osm až deset let. A myslím si, že je prostě nečestné uvalit toto břímě na budoucí generace," uzavřel Biggs.