Trumpův tým sabotoval jeho plány na setkání s Putinem – média

Asistenti Donalda Trumpa ignorovali jeho přání zorganizovat schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, píše The Washington Post s odvoláním na vlastní zdroje.

Podotýká se, že zájem Trumpa o osobní schůzku s ruským předákem byl zveřejněn poté, co se oba prezidenti v březnu telefonicky spojili, během telefonátu americký předák navrhl uspořádání dvoustranného summitu.

Avšak podle informací WP Trump ještě v listopadu 2017 po rozhovoru s ruským prezidentem v kuloárech summitu APEC ve Vietnamu požádal své asistenty, aby zorganizovali dvoustranná jednání.

„Po této schůzce prezident řekl, že chce pozvat Putina do Bílého domu. Ignorovali jsme to," sdělil WP jeden z vysoce postavených úředníků.

The Washington Post píše, že členové Národní bezpečnostní rady USA vystoupili proti myšlence dvoustranného summitu a nevzali Trumpova slova jako rozkaz.

„Rozhodli se, že počkají a uvidí, jestli Trump tuto otázku znovu nastolí," řekl spolubesedník listu.

Přitom zdroje WP na Ministerstvu zahraničí USA uznávají, že podobná schůzka by mohla napomoci Moskvě a Washingtonu urovnat dávné rozpory v otázkách Ukrajiny, Sýrie a kybernetické bezpečnosti. Řada zdrojů však tvrdí, že by summit byl předčasný vzhledem k neurovnaným dílčím otázkám, jako je návrat Rusku diplomatických vil, které zabavily USA po skandálu kolem „zasahování do voleb".

V červenci 2017 měli Putin a Trump plnohodnotná jednání v průběhu summitu G20 v Hamburku.

V pátek Trump ve vysílání televizní stanice Fox News prohlásil, že se možná brzy sejde se svým ruským kolegou. Předtím se vyslovil na toto téma v březnu, kdy telefonicky blahopřál Putinovi k vítězství v prezidentských volbách.