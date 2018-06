Ruský fotograf hovořil o podvodu ze strany britských novin The Sun

Před několika dny jsem dostal od novináře The Sun nabídku, abych promluvil o své práci. Myslel jsem, že to bude zajímavé, ale to jsem bohužel ještě nevěděl, jaké to jsou noviny. Formulace byla taková: „Popovídáme si a uděláme článek o vaší práci," řekl Markov v rozhovoru s RT.

Podle jeho slov po začátku jednání zástupci britských novin „zmizeli" a víc se o tom nemluvilo.

© AFP 2018 / Shah Marai Fotky australských vojáků s nacistickou vlajkou vyvolaly skandál (FOTO)

„Doslova za dva dny jsem začal dostávat odkazy na už uveřejněný článek, kde jsou sociální příběhy doprovázeny hloupými komentáři o mistrovství světa. Velmi jsem se rozzlobil a napsal jsem jim rozzlobený dopis, v němž jsem zdůraznil, že jsme se tak nedohodli, a požádal jsem, aby odstranili článek. Později mimochodem napsali zprávu, kde žádali o dovolení použít fotografie — já jsem svolení nedal, ale to je nezastavilo. Potom se v průběhu dne rozjela korespondence, během níž jsem požadoval, aby byl materiál odstraněn. V odpovědi mi nejdřív nabídli, že to (materiál — RT) opraví, potom mi nabídli peníze, ale když jsem pohrozil, že to dám k soudu, konečně ho odstranili," dodal ruský fotograf.

Podle Markovova názoru pracovníci The Sun zahájili korespondenci proto, aby natáhli čas, „nevyšli z provozu odstraněním článku a získali z něho nějaký užitek".

„Ještě celkově ohledně fotografií. Spolupracuji s mnoha dobročinnými fondy a fotím různé sociální situace, které podle mého názoru nejsou předmětem pro spekulace, a to ani politické, je to předmět k zamyšlení a pro sociální práci v Rusku. Samozřejmě, takové věci jsou velmi nepříjemné," uzavřel.

Na portále britských novin The Sun byl uveřejněn článek, v němž je údajně ukazován chudý život občanů Ruska na pozadí „přepychového" mistrovství světa v kopané. Neuvádí se přitom, že materiál je vzat z Markovovy knihy Rusko. #Nanečisto, v níž se nacházejí fotografie z různých zvláštních institucí. Nyní je již článek z webu odstraněn.