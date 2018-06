Sedm divů Ruska: jak se dostaneme na nejmalebnější místa

Malinové jezero. Altajský kraj.

Jezera vždy vytvářejí zvláštní romantickou atmosféru, zvláště když jsou růžová. Podobných vodních nádrží není na světě tak moc, ale hned několik z nich je v Rusku. Neobvyklá barva vody vznikla buď díky ráčkům žijícím na dně jezera nebo díky vodním rostlinám, které vylučují zvláštní pigment. Barva se může měnit, nejvýraznější je jezero na jaře.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Malinové jezero. Altajský kraj.

Sůl je tady samozřejmě také růžová. Carevna Jekatěrina II., když chtěla překvapit zahraniční hosty, požádala, aby byla na stole sůl právě odtud (mimochodem další název tohoto místa je Carevnino jezero).

Jak se tam dostaneme

Do Barnaulu dojedeme buď vlakem nebo doletíme letadlem. Dále je třeba jet do Michajlovského okresu. Nejpohodlnější varianta: na autobusovém nádraží koupíme jízdenku za 900 rublů do stanice Michajlovskoje a za osm hodin jsme na místě.

Ubytovat se můžeme v domcích nedaleko jezera, které jsou pronajímány. Velké hotely jsou v nejbližším městě Rubcovsku.

Ivolginskij dacan, Burjatsko

Je to jedno z nejunikátnějších míst v Rusku — burjatský budhistický univerzitní klášter. Na rozsáhlém území je deset chrámů, knihovny, muzeum, studijní komplexy a hotel.

© Sputnik / Valery Melnikov Ivolginskij dacan, Burjatsko

Jak se tam dostaneme

Nejbližší město je Ulan-Ude. Na autobusovém nádraží si sedneme do autobusu č. 130 a dojedeme do Ivolginska, což trvá asi půl hodiny. Odtud jezdí maršrutka do vesnice Věrchňaja Ivolga.

Jezero Bajkal, Východní Sibiř

Největší přírodní sladkovodní nádrž, nejhlubší jezero na světě, které se táhne více než 600 kilometrů od severovýchodu na jihozápad. Jeho hlubina dosahuje 1600 metrů (přesné údaje neexistují).

© Sputnik / Kirill Shipitsin Jezero Bajkal, Východní Sibiř

Jak se tam dostaneme

Dříve než se vydáte na cestu, vyberte si město — Irkutsk, Ulan-Ude nebo Severobajkalsk. Všechna jsou blízko a každé je svým způsobem hezké. Pokud jste se například rozhodli podívat se na horu Jord, je lépe jet z Irkutska.

Z Moskvy je tam nejlepší spojení, let trvá přibližně šest hodin. Dále si na autobusovém nádraží sednete do autobusu č. 524 nebo 526 — do Listvjanky. Autobusy jezdí často a cesta trvá asi hodinu. Pokud jedete na jeden den, předem si promyslete, jak se vrátíte zpátky.

V Listvjance v přístavu naproti hotelu Maják je pokladna, kde si můžete koupit jízdenku na autobus.

Náhorní plošina Lago-Naki, Západní Kavkaz

S tímto místem je spojena krásná pověst o dvou zamilovaných — o chudém pastýři Lago a dívce Naki ze vznešené rodiny. Když řekli o své lásce dívčinu otci, ten se rozlítil. Lago a Naki se rozhodli utéct do hor, ale byli pronásledováni. Skály najednou skončily a milenci skočili ze srázu na náhorní plošinu, která se nyní nazývá Lago-Naki.

Z náhorní plošiny je nyní ohromná rezervace. Na malebných loukách rostou vzácné rostliny a v dolinách řek reliktní zimostrázové lesy.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Náhorní plošina Lago-Naki, Západní Kavkaz

Jak se tam dostaneme

Dojet do Lago-Naki není složité. Letadlem, vlakem nebo autobusem — do Krasnodaru. Odtud jezdí linkové autobusy do Majkopu, jízdenka stojí asi 200 rublů. Potom do obce Kamennomostskij (neboli Chadžoch). Dále buď taxíkem nebo autostopem.

Kungurská ledová jeskyně, Permský kraj

Jedna z největších krasových jeskyní evropské části Ruska, sedmá na světě sádrová jeskyně podle délky (téměř šest kilometrů). Uvnitř je celkem asi 70 ledových jezer a řádově 60 grot.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Kungurská ledová jeskyně, Permský kraj

Jak se tam dostaneme

Nejdříve do Permu nebo Jekatěrinburgu, potom vláčkem do železničního nádraží Kungur a potom autobusy č. 9 a 12.

Vlaštovčí hnízdo, Krym

Na Aurořině skále dlouho stál dřevěný dům. Začátkem XX. století naftař Pavel Leonardovič Štejngel koupil tento pozemek a postavil zámek v gotickém stylu z vápence a jevpatorijského žlutého kamene.

© Sputnik / Konstantin Chalabov Vlaštovčí hnízdo, Krym

Jak se tam dostaneme

Na Krym se dostaneme letadlem nebo autem — po nedávno otevřeném mostě.

Přiletíte do Simferopolu, odtud jezdí linkové autobusy do všech velkých měst poloostrova.

Z Jalty do obce Gaspra, kde se nachází Vlaštovčí hnízdo — autobusem z nádraží nebo taxíkem.

Kdo přijel autem po Krymském mostě, může se orientovat velice jednoduše — jeďte podle ukazatelů do Jalty a potom pokračujte po Sevastopolské dálnici.

Dombaj, Karačajevsko-Čerkesko

Mírné podnebí, horské prameny, čistý vzduch — to vše je Dombaj. Ideální místo. Ve srovnání například s Krásnou Poljanou jsou ceny přijatelné a přitom velmi široké rekreační možnosti. V zimě lyže, snowboardy, kvadrocykly, v létě — lanovky, rafting a kajaky. Vizitkou Dombaje je hora Bělalakaja a ledovec Alibek.

© Sputnik / Denis Abramov Dombaj, Karačajevsko-Čerkesko

Jak se tam dostaneme

Nejpohodlnější je jet vlakem, je to jednodušší a relativně levné, ale můžeme zvolit i letadlo. Nejbližší železniční nádraží se nachází v Něvinnomyssku, letiště — v Minerálních Vodách. Potom pojedete do Teberdy a 20 kilometrů do Dombaje stopem nebo autobusem.

Jízdní řád je lépe zjistit předem — hromadná doprava jezdí pouze několikrát denně.