Nesprávné vztahy v divoké přírodě: když se bez polygamie nedá přežít

V divoké přírodě je manželství vždy z rozumu. Žádná romantika a hluboké city. Cíl je pouze jediný: předat geny co největšímu počtu potomků. Proto se zvířata uchylují k promiskuitním sexuálním vztahům, polygamii, uzavírají dočasné svazky, praktikují sex s jiným partnerem.

Věrnost životnímu partnerovi, která je považována za ideál v sexuálních vztazích u homo sapiens, je v přírodě vzácností. Pouze tři-pět procent savců vytváří dlouhodobé vztahy. Pravdou je, že monogamní jsou většinou ptáci — vytvářejí trvalé páry až v devadesáti procentech. Ale i oni mají sklon k mimomanželským vztahům nebo, jak říkají vědci, k doplňkovým kopulacím.

Například malura (z čeledi Maluriade) — malý ptáček žijící v Austrálii a na Nové Guinei — vyvádí až polovinu ptáčat, která nejsou od zákonného manžela, ale od souseda. Ukázala to analýza mikrosatelitových lotusů DNA, prováděná australskými vědci.

Jsou nevěrné i vrabčí samičky a samci je za to trestají tím, že přinášejí do hnízda méně potravy a nechtějí krmit cizí potomstvo. Ornitologové, kteří pozorovali ptáky 12 let, předpokládají, že takovým způsobem samci nutí samičky k věrnosti.

Pro vrabce s průměrným zevnějškem (mužnost samců se měří podle velikosti tmavé skvrny na hrudi) je optimální strategií zvyšování potomstva péče o rodinu a zachování věrnosti. Samičkám to vyhovuje, ale v honbě za kvalitními geny někdy věnují pozornost přitažlivějším jedincům.

Kdy je cizoložství užitečné

Sociální monogamie, to znamená manželské páry, je vhodná k výchově potomků. Jiná věc je sexuální monogamie — v některých populacích to může vést ke genetické katastrofě.

Například droboučké octomilky (Drosophila pseudoobscura) bez mnohomužství, to znamená páření samičky s množstvím samců, nemohou přežít, zvláště jestli jsou v genomu takzvané egoistické elementy — prvky DNA, napomáhající nadměrnému šíření v populaci na úkor jiných genů. Takové geny bývají různé, ale většina snižuje plodnost samců.

© Foto : Christi Gendron Droboučké octomilky (Drosophila pseudoobscura)

Více krásných otců, více živých dětí

Pro některé zástupce šelem kočkovitých je životně nezbytná promiskuita. Jinak zeslábne genetická rozmanitost populace a jedinci mohou zůstat bez potomstva.

Kočky mají indukovanou ovulaci, to znamená, že vajíčko vychází z vaječníku až po úspěšném a dlouhém páření. Například lvice se musí pářit padesát hodin za sebou, aby u ní došlo k ovulaci. A hladina lutropinu — hormonu stimulujícího ovulaci dosahuje v krvi domácích koček maximální úrovně po přijetí druhého až třetího kocoura.

Kromě toho páření s několika samci za sebou někdy pomáhá předejít infanticidě — zabíjení mláďat. Zástupci prakticky všech velkých kočkovitých šelem jsou naprogramováni na likvidaci potomků soupeře. Podle vědeckých závěrů až třicet procent lvíčat zahyne následkem infanticidy.

Samice lva indického (Panthera leo persica) našly spolehlivý prostředek, jak zachovat lvíčata. Během mrouskání se lvice páří se všemi samci, kteří se nacházejí na jejím území. Následkem toho lvi považují mláďata za svá a nechají je na pokoji. Je to dobrá strategie vzhledem k tomu, že na Zemi zůstalo pouze 523 jedinců indického lva a populaci hrozí vyhynutí.

Vynucená monogamie

Podle výzkumu vědců z Cambridgeské univerzity (Velká Británie) je slavný promiskuitní sex šimpanze bonobo (Pan paniscus) rovněž pokusem zachránit mláďata před nevyhnutelnou smrtí tlapami agresívních samců.

Kromě toho sklon k monogamii téměř u všech druhů opic mohl vzniknout s cílem předejít zabíjení mláďat, uvádějí pracovníci Veřejné výzkumné univerzity (ULC) ve Velké Británii.

© Foto : Zanna Clay/Lui Kotale Bonobo Project Šimpanze bonobo (Pan paniscus)

Společně až do hrobu

Mimochodem, prakticky všechna monogamní zvířata praktikují doplňující kopulace, jednodušeji řečeno sex s jiným partnerem. Absolutní sexuální monogamie je v přírodě vzácná. Jsou známé pouze čtyři druhy savců, které celý život zachovávají věrnost jednomu partnerovi.

Jedním z nich je pobřežní křeček (Peromyscus polionotus), žijící v Severní a ve Střední Americe. Samec se páří pouze s jednou samicí, s níž ztratil panictví. Jestliže k němu do klece umístili jinou (a vědci takové pokusy prováděli), on ji ignoruje. Co se týče věrnosti samičky, molekulárně-genetické analýzy ukázaly, že všechna vyvedená mláďata jsou od jednoho samce.

Kromě toho pobřežní křečci jsou skvělí otcové, na rozdíl od svých bratranců — křečků dlouhoocasých (Peromyscus maniculatus). Ti praktikují promiskuitu a nestarají se o potomky. Na základě série výzkumů vědci z Harvardské univerzity (USA) došli k závěru, že věrnost partnerce a péče o děti souvisí s úrovní hladiny hormonu vazopresinu (antidiuretického hormonu) v organismu. Posiluje vztahy mezi partnery a doslova upevňuje rodinné vazby.

© Foto : Public Domain Pobřežní křeček (Peromyscus polionotus)

V lidském společenství shoda sociální a sexuální monogamie je možná i bez vazopresinu. Vědci se shodují v názoru, že manželství je kulturní fenomén.