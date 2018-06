DLR informovala, že Ukrajina testuje americký výzvědný systém

© Sputnik / Gennady Dubovoy V DLR obvinili vojáky NATO z ostřelování obce Jasinovataja

Vojáci, podle jeho slov, znovu ostřelovali osadu Zajcevo. Přitom se konaly „zkoušky výzvědného signalizačního systému Rembass 2, který předali Ukrajině zástupci USA," dodal Bezsonov.

Při ostřelování utrpěla zranění civilistka narozená v roce 1937.

Výzvědný systém Rembass 2 dostala americká armáda do výzbroje koncem devadesátých let. Tento systém je určen na rychlé a spolehlivé objevení objektu, který se pohybuje tajně, a rovněž na zjištění jeho polohy. Systém umožňuje rozeznat lidskou postavu ve vzdálenosti do 75 metrů, a zbraně a vojenskou techniku ve vzdálenosti do 350 metrů.