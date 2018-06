Ve Státní dumě odpověděli na obavy Kyjeva ohledně Severního proudu 2

Předseda komise pro energetiku ve Státní dumě Pavel Zavalnyj okomentoval v rozhovoru s RT prohlášení zástupkyně předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny Oxany Syrojedové, která nazvala Severní proud 2 „zbraní“, kterou Rusko už dodalo do Berlína.

„Obávají se, že ztratí nejen peněžní přísun, spojený s tranzitem plynu přes Ukrajinu, ale i páku vlivu k vydírání Evropy porušením tranzitu přes své území. Každá země zajišťující bezpečnost energetických zdrojů zvyšuje počet dodavatelů a tras dodávek, totéž dělá EU a Rusko — je to diverzifikace exportních kanálů a koridorů. Byl jeden kanál přes Ukrajinu po dobu 25 let. Máme s Ukrajinou neustálé problémy, týkající se neplacení za plyn, problémy s tranzitem a v Evropě to velmi dobře vědí. Bezpečnost a spolehlivost dodávek zajišťuje Severní proud 2 a Turecký proud," řekl Zavalnyj.

Před tím Syrojedová vyjádřila obavy ohledně stavby plynovodu Severní proud 2.