Vědci vyslali k jedné z hvězd elektronickou hudbu

Sonar Music Festival ve spolupráci s katalánským Ústavem kosmického výzkumu a METI International vypustil do vesmíru 35 desetisekundových EDM (Electronic dance music) skladeb za účelem navázání kontaktu s mimozemským intelektem, píše portál inverse.com.

Doufají, že písničky dosáhnou obývané planety v okolí červeného trpaslíka GJ 237 a budou příkladem univerzálního jazyka hudby. Pro přežití dlouhé cesty vesmírem jsou nahrávky v dvojkové soustavě, kterou budou eventuální obyvatelé hvězdné soustavy muset dešifrovat.

Jedna z planet hvězdy GJ 237 leží v pásmu obyvatelnosti, to znamená, že se nachází na dostatečné vzdálenosti od své hvězdy, aby tam mohl existovat život. S ohledem na čas potřebný na překonání takové vzdálenosti dosáhnou písničky planety nejdřív v roce 2030. Bude-li směrem k Zemi vyslán odvetný signál, nedostane se sem dříve, než v roce 2042. Poselství obsahuje rovněž informace o matematice a vůbec o vědě, aby byly předvedeny některé lidské vymoženosti.

Loni v listopadu vědci již vyslali zprávu ke stejné hvězdě s pomocí antény v Norsku. Byla to informace o čase, jeho sledování, počtech, geometrii a dalších koncepcích vyvinutých lidmi. Vědci doufají, že se jim podaří najít rozumné bytosti se stejným vnímáním těchto koncepcí. Přiznali, že je to málo pravděpodobné, ale přece jen neztrácejí naději, že asi za 25 let dostanou odpověď.