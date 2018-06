NBC: kvůli milovanému fotbalu chorvatští fanoušci 15 dní šlapali do pedálů

Pět fotbalových fanoušků z Chorvatska ujelo 1,5 tisíce kilometrů na kolech ze Záhřebu od Kaliningradu kvůli zápasu svého týmu v rámci MS 2018, uvádí NBC. Jeli 10 hodin denně a do Kaliningradu dojeli za 15 dní.

Pět fotbalových fanoušků z Chorvatska ujelo 1,5 tisíce kilometrů na kolech ze Záhřebu od Kaliningradu, aby navštívilo zápas svého týmu proti mužstvu Nigérie v rámci MS 2018, uvádí NBC.

Chorvatské fanoušky nezastavily ani překážky na této cestě, například porouchaný most. Když přijeli do cíle, muži se vydali do baru oslavit svůj úspěch.

Na webu televizního kanálu se uvádí, že muži jeli deset hodin denně a dojeli do Kaliningradu za 15 dní poté, kdy projeli území Slovinska, Maďarska, Slovenska, České republiky a Polska.

Jeden z fanoušků, 46letý advokát Frejn Lukovič, tvrdí, že pro něj nejsou podobné dálkové jízdy vzácností.

„Chci se vydat na cestu kolem světa, takže to je pouze příprava," řekl Lukovič. Před šesti lety mu sdělili diagnózu rakoviny kůže a teď se, můžeme říci, vrátil k životu.

„Mnozí to považují za bláznovství, ale my jsme prostě obyčejní kluci, pro něž je kolo koníčkem. A myslíme si, že to zvládneme, cestu jsme zvládli," uvádí NBC slova fanouška z Chorvatska.