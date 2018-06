V Radě učinili prohlášení o „katastrofě,“ která čeká Ukrajinu

© Sputnik / Pavel Palamarchuk Předseda Nejvyšší rady Ukrajiny promluvil o „hrůzách ruské agrese“

Politik má za to, že se evropské státy snaží „pod rouškou ekonomické pomoci rozkrást národní bohatství Ukrajiny."

„Národní banka vyplatila dnes potají 455 milionů (pozn. dolarů) MMF, teď nám sdělili, že miliardu (pozn. eur) nám dá Evropa, avšak zapomněli říct, že žádají zrušení moratoria na vývoz surového dříví. Tedy, Evropa nám milostivě poskytne miliardu, kterou máme hned vrátit jako úroky mezinárodním organizacím, za to ale budeme připraveni o Karpaty," postěžoval si poslanec.

Rabinovič připomněl, že do konce roku 2018 má Ukrajina zaplatit 12,5 miliardy dolarů, v roce 2019 12,1 miliardy dolarů, a do konce 2020 dalších 10,2 miliardy. Celkem bude Kyjev muset splatit 117 miliard dolarů dluhu.

„Právě do této léčky nás dostali: 117 miliard! Je to hospodářství, které je odsouzeno ke krachu, je to mrtvá hypotéka. Každá organizace, jež dokonce nemá počítač, ale prosté počitadlo, dokáže klidně spočítat, že Ukrajina není s to vrátit tyto peníze," řekl politik a vyzval vedení země, aby „se nepodrobovalo MMF."

Rabinovič vyslovil také mínění, že jediným východiskem z této krize může být pouze default.