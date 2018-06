30 let staré video vysvětluje vše, co potřebujete vědět o Trumpových obchodních válkách

V rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou Trump řekl, že by se postaral o to, aby „naši spojenci (…) platili férový podíl. Něco musí za roky této zemi dojít, protože nemůžete neustále prodělávat 200 miliard dolarů (v obchodní bilanci)".

Argumenty, které má Trump v roce 2018 proti Číně, vznášel v roce 1988 proti Japonsku, když mluvil o „neférových obchodních praktikách".

„Nechali jsme Japonsko přijít a vyvalit všechno na náš trh. To není spravedlivý obchod. Pokud někdy přijdete do Japonska a pokusíte se něco prodat, tak na to hned zapomeňte. Prostě na to zapomeňte. Je to prakticky nemožné. Nemají proti tomu zákony, ale brání se tomu. Přijdou sem, prodávají svá auta, videorekordéry a zničí naše společnosti. Hele, japonského lidu si strašně vážím. Myslím tím, že můžete respektovat někoho, kdo vám dává pořádně na frak, ale dávají na frak naší zemi," říkal tehdy Trump.

Když se ho moderátorka zeptala, zda by nechtěl kandidovat na prezidenta, Trump odpověděl: „Nejspíš ne, Oprah, ale už mě unavuje dívat se na to, co se děje s touto zemí… jak necháváme ostatní žít si jako králové, zatímco sami živoříme."

Spolu s tím vyjádřil naprosté přesvědčení, že kdyby přesto kandidoval, tak by vyhrál. „No nevím, myslím, že bych vyhrál. Já neprohrávám. Nikdy neprohrávám," řekl před třiceti lety Trump.

Minulý týden Washington a Peking ohlásily uvalení vzájemného cla na zboží v hodnotě 50 miliard dolarů. Trump neustále hrozí, že bude „reagovat na neférové obchodní praktiky". Na pozadí sporů se svými spojenci o cla na hliník a ocel Trump opustil summit G7, aniž by podepsal závěrečné komuniké.