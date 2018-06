Vědci našli způsob, jak předcházet rakovině prsu

Výsledky nové studie provedené vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu ukázaly, že vitamín D pomáhá snížit riziko vzniku rakoviny prsu. To je uvedeno v tiskové zprávě EurekAlert!.

Odborníci analyzovali data získaná v letech 2002 — 2017 ze dvou randomizovaných studií, kterých se zúčastnilo 3 325 žen a z jedné prospektivní studie, které se zúčastnilo 1 713 dobrovolnic. Byly rozděleny do skupin v závislosti na tom, jaká dávka calcifediolu (skupina vitaminu D) byla nalezena v jejich krvi. Všechny ženy nad 55 let byly zdravé a vědci sledovali jejich stav po dobu čtyř let.

Bylo zaznamenáno celkem 77 případů rakoviny prsu. Ukázalo se, že u účastnic, které měly v krvi vysokou hladinu calcifediolu (více než 60 nanogramů na mililitr), bylo riziko vzniku rakoviny pětkrát nižší než u pacientek s koncentrací vitaminu D v krvi nižší než 20 nanogramů na mililitr.

Podle vědců výsledky práce doplňují epidemiologické údaje, podle kterých existuje korelace mezi nedostatkem vitaminu D v těle a výskytem maligních nádorů v prsu u starších žen. K dosažení požadované hladiny vitamínu v krvi je nutné konzumovat dietní doplňky potravin se 4 — 6 tisíci mezinárodními jednotkami (IU) denně. U vitaminu D je jedna mezinárodní jednotka 0,025 mikrogramů látky. Toto množství lze výrazně snížit při denním vystavení slunci po dobu 10 — 15 minut.

Dříve byla doporučená dávka vitaminu D 600 — 800 IU denně. Pokud se překročí bezpečná dávka vitaminu D, může dojít k nevolnosti, zácpě, ztrátě tělesné hmotnosti, poruchám srdečního rytmu a poškození ledvin.