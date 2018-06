Jaké překvapení připravily ruské sexy hvězdy pro MS ve fotbale 2018 (FOTO)

Akce se zúčastnila ruská krasavice, vítězka soutěže Miss Rusko 2007 Ksenia Suchinovová, hvězda ruského šoubyznysu Viktoria Boňová a velvyslankyně MS ve fotbale 2018, vášnivá blondýnka Viktoria Lopyrjovová. Iniciátorem akce byla známá ruská podnikatelka a zakladatelka internetového obchodu Aizel Trudelová, která také pozvala na schůzku slavného ruského návrháře Alexandra Těrechova.

Podle návrhářů má sport a svět módy mnoho společného, spojuje lidi a umožňuje lidem z různých zemí najít společný jazyk.

„Věříme, že móda a fotbal mají hodně společného, protože je to jednota přání, je to jednota mnoha zcela odlišných lidí z různých zemí světa. Podívejte se, co se dnes děje v Moskvě, jaká úžasná atmosféra je na ulicích. Opravdu chci, aby zahraniční návštěvníci, kteří přijíždějí do našeho hlavního města, se skutečně dozvěděli o talentu našich ruských návrhářů," řekla Trudelová.

Jaké překvapení připravily ruské sexy hvězdy pro MS v kopané 2018

Hlavní sportovní akce zaměřila pozornost hvězd na to, jak je v Evropě představeno Rusko v koncepcích ruských návrhářů. Velvyslankyně MS 2018, moderátorka ruské televize, vášnivá modelka Viktoria Lopyrjovová poznamenala, že FIFA je příležitost, jak ukázat zahraničním hostům, jací jsme, jaké je Rusko a ruská historie.

Módní guru Aizel Trudelová zaznamenala velký a rostoucí zájem o ruské návrháře ve světě. Představila projekt "Otvírání Ruska", který byl načasován na MS ve fotbale 2018. V tomto projektu se 20 ruských návrhářů inspirovalo tématem fotbalu, ruské kultury a vytvořilo jedinečné věci, které ztělesňují moderní a mnohostranné Rusko.

Nové módní punčochy pro podvodní fotografie poblázní muže (FOTO)

Klíčovou myšlenkou konference se stala věta krasavice Lopyrjovové: „Učíme se vyrábět svůj sýr, máme vlastní vinice na jihu Ruska a nemůžeme vytvořit svůj vlastní módní průmysl?" Hvězda poznamenala, že MS je silným ekonomickým driverem, který pomůže seznámit svět s Ruskem a ruskou módou.

Sexy krásky zdůraznily, že sportovní styl se stal nedílnou součástí módního světa. Praktičnost a pohodlí nyní dávají návrhářům vektor vývoje, a proto se módní trendy stávají zajímavými a přístupnými nejen úzké veřejnosti, ochotné k jakémukoliv "stylovému dobrodružství", ale také pro všechny, kteří chtějí vypadat skvěle a přitom se nevzdávat svého pohodlí.

Na konferenci se také projednávaly detaily nových návrhářských kolekcí. Trudelová řekla, že věci budou zdobeny slavnou žostovskou malbou, chochlomou, matrjoškami v moderní podobě, budou zde také trička věnovaná mozaice sovětského období a světoznámé pavloposadské šátky.

Fanoušek z Peru přibral 25 kilogramů, aby se dostal MS ve fotbale 2018

Trudelová uvedla, že jedním z nejobtížnějších problémů při distribuci kolekcí v zahraničí je předsudek. A k překonání takových potíží se stávají hrdinkami projektu self-made-woman, skutečné dívky se skutečnými příběhy.

Na otázku o ekologické šetrnosti výroby podnikatelka zdůraznila dnešní popularitu tohoto tématu, zejména v Evropě. Trudelová si není jistá, jestli celý módní průmysl může být rychle převeden na ekologicky šetrnou výrobu, ale rozhodně se o tom diskutuje.

V odpovědi na otázku o budoucnosti projektu podnikatelka uvedla, že bude určitě pokračovat. Zdůraznila, že budoucnost má moderní interpretace historie.