7 nejrozšířenějších mýtů o Rusku. Věříte jim?

Redaktorka portálu Adme.ru se chtěla podělit svými poznatky o tom, jak lidé z jiných zemí si představují Rusko. Narodila se a bydlí v Kazani, velkém městě na břehu Volhy, ale stráví několik týdnů ročně v zahraničí, kde komunikuje s místními lidmi a z těchto rozhovorů se hodně učí. A to nejen o jejich zemích, ale také Rusku.

Autorka tvrdí, že existuje velký počet lidí na Západě, kteří o Rusku vědí pouze z ne zcela objektivních zdrojů. Při přehodnocování toho, co redaktorka v posledních letech uslyšela od cizinců, se ta rozhodla protřídit všechny získané informace o své rodné zemi, a seřadit je do desíti bodů. Ale ve skutečnosti by jich mohlo být mnohem více.

1. V Rusku je vždy zima

© Sputnik / Nina Zotina Když zima není překážkou: masivní sjezd v plavkách v rezortu Roza Chutor (FOTO)

Pro mnohé cizince ztělesňuje Rusko říši věčné zimy, kde je studeno i v létě. Skutečnost, že na jihu Ruska rostou palmy a sněží jen vzácně, se pro ně stává skutečným objevem. A dokonce i v tak chladných oblastech, jako je Sibiř, se občas přihodí horké léto.

Zní to anekdoticky, ale povídá se o jednom obchodníkovi z Texasu, který odletěl do Moskvy v kožichu a kožišinovém klobouku. V červenci. A v zavazadlech měl údajně lovecký nůž, který s sebou vzal, aby se bránil od medvědů.

2. Ulicemi ruských měst chodí medvědi

Tohle, mimochodem, platí pro některé oblasti Spojených států nebo Kanady mnohém víc, než pro Rusko. V každém případě, ve velkých městech Ruska medvěda na ulici nespatříte. Zvířata se bojí člověka mnohem víc než my jich, a medvědi nejsou výjimkou. Stává se, že do vesnic, které hraničí s lesy, docházejí zvědaví (obzvláště mladí) medvědi a hledají něco dobrého k snědku, ale zpravidla rychle utečou, když uvidí člověka.

3. V Rusku je nebezpečno

Není tu nebezpečněji než ve většině ostatních zemí, tvrdí většina turistů, které byli v Rusku. Mnoho z nich sem přijelo a byli příjemně překvapeni, zejména ti, kteří před cestou do Ruska museli poslouchat varování příbuzných a přátel, kteří nikdy navštívili naši zemi, ale byli přesto přesvědčeni, že je to extrémně nebezpečné.

Samozřejmě, že v každém městě existují méně bezpečná místa. Ale obecně se dá říci, že na rozdíl od například Londýna, v Moskvě nebo Petrohradu neexistují tzv. oblasti „no go areas", kde je opravdu nebezpečno.

4. Rusové jsou největší pijáci na světě

Bohužel v některých oblastech Ruska je problém závislosti na alkoholu velmi aktuální, nicméně to v žádném případě nedělá z Rusů „národ alkoholiků".

Prohlášení o Rusku jako o zemi, která nejvíce pije, neodpovídá realitě, ačkoli určitá pravda v tom je také. V hodnocení "nejvíce opilých" zemí na světě je Rusko na čtvrtém místě (a ne na 1. místě, jak si mnozí myslí) — není to nic, čím by se dalo chlubit, ale je povzbudivé, že množství alkoholu spotřebovaného na osobu každoročně klesá.

5. Rusové nemají rády cizince

Rusové netrpí xenofobií. Jednotlivci mohou být nepřátelští vůči cizincům, ale v jaké zemi se to neděje? Možná jsou cizinci oklamaní kulturními rozdíly: lidé v Rusku se zdají být ponuré, protože nemají ve zvyku se pořád usmívat, nebo kvůli tomu, že neumí cizí jazyky. Na druhou stranu, jet do cizí země a očekávat, že všichni tam s vámi budou komunikovat ve vašem jazyce — je přinejmenším divné.

© Sputnik / Aleksey Kudenko 10 tradic pití vodky, které vám pomůžou pochopit Rusy

Ve skutečnosti Rusové rádi pomohou turistovi z jakékoliv země, i když přitom sami nebudou mluvit jeho jazykem. A mladí Rusové obvykle mluví anglicky na velmi slušné úrovni.

6. Rusové se nikdy ne usmívají

Ale usmívají se. Stejně jako všichni ostatní na této planetě. Ale ruský úsměv je hlavně určen pro lidi blízké, než pro občasné kolemjdoucí, tak je to ukotveno v kultuře.

A co je nejdůležitější, ruský úsměv je upřímný. Rusové se nebudou usmívat, aby dokázali někomu, že jsou v pořádku, v situaci, kdy se tak necítí. Takže pokud Rus se na vás usměje, pak si můžete být jisti, že to není jednoduchá zdvořilost, ale opravdový projev empatie.

7. Ruské dívky sní o manželovi s ciziny, a proto jsou lehce dostupné

© Sputnik / Ilya Pitalev Obyvatelé Ruska uvedli hlavní národní přednosti a vady

Existuje mýtus, že ruské ženy jsou pokorné, poslušné, až submisivní a nikdy neslyšely nic o feminizmu. To láká turisty, kteří si nemohou najít partnerku ve své zemi, a tak vyráží za štěstím na Východ.

Pravdou je, že mnoho ruských žen se snaží oženit, mít děti, starat se o své manžele a rodiny (většina z nich také pracuje na plný úvazek). Ale to vůbec neznamená, že Rusky jsou slabé bytosti, jejichž smysl života je omezován na jednu věc: najít si manžela. Pokud chcete vybojovat srdce dívky z Ruska, nebo srdce dívky z jakékoliv země, zacházejte s ní s úctou.