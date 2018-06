Peking stále ještě nenašel triumf v konfrontaci se Spojenými státy

V rozhovoru se Sputnikem, odborník na vztahy mezi Čínou a USA, Yun Sun, koordinátor programu pro východní Asii ve výzkumném středisku Stimson ve Washingtonu a zahraniční badatel v Brookingově Institutu vysvětlil, že by to mohlo vést k tomu, že Čína a Spojené Státy uvíznou v obchodní válce.

Překvapuje Vás americký plán zavést nové tarify proti Číně?

Myslím si, že jediným překvapujícím prvkem je, že někteří lidé to považují za překvapení. Víme, že tato obchodní jednání mezi Pekingem a Washingtonem se konala v několika kolech. Myslím, že čas oznámení je trochu překvapivý, protože následoval dva dny po Singapurském summitu, který byl považován za úspěšný, přinejmenším Trumpovou administrací. Je zajímavé, jak Spojené státy pozorují, jak Čína hraje určitou roli ve vztazích se Severní Koreou, a jak mohou být tyto vztahy použity pro nebo proti obchodnímu sporu.

Myslím si, že Číňané nadále přemýšlejí takto „od minulého roku nám prezident Trump slíbil, že pokud pomůžeme Spojeným státům v Severní Koreji, obchodní dohoda, kterou získáme, bude mnohem lepší". Ale nyní se zdá, že USA dělají pokrok v otázce denuklearizace Severní Koreje a obchodní dohoda, kterou Čína obdrží, je mnohem horší. Takže z pohledu Číny je hodně stížností a nespokojenosti.

Co si myslíte obecně? Zda se jedná o porušení obchodní bilance ve prospěch Číny, vyplývající z předchozí administrativy? Dělá prezident Trump pouze to, co je rozumné z hlediska podnikání a v zájmu americké ekonomiky?

To byl argument prezidenta Trumpa. Spojené státy se nebojí obchodní války, protože mají tak velký deficit. V případě obchodní války země s přebytkem, ve srovnání se Spojenými státy, ztratí více… To je jeho logika, ačkoli ekonomové poukázali na to, že tato logika je chybná. Domnívám se, že v tomto okamžiku chápeme, že se jedná o styl prezidenta Trumpa a obchod je prioritou. Ve Spojených státech a Číně se dříve věřilo, že nikdo nechce obchodní válku, protože to bude vzájemně nevýhodná situace, která poškodí jak Čínu, tak Spojené státy.

© Sputnik / Iliya Pitalev Čína odpověděla na nové Trumpovy hrozby

Ale teď si myslím, že lidé na to mají méně optimistický názor, protože USA a Čína dříve provedli kola jednání, kde tyto problémy již byly vyřešeny. Nyní, alespoň v Číně, se zdá, že prezident Trump bude moci zrušit některé z jeho dřívějších závazků, nebo jakýchkoliv předchozích koncesí nebo kompromisů dosažených v průběhu předchozích jednání. V této souvislosti vzniká otázka, zda Spojené státy skutečně vedly tyto obchodní jednání v dobré víře.

Podle včerejšího prohlášení čínské vlády, pokud USA trvají na zavedení tohoto zvláštního tarifu na čínský dovoz, zbývající výsledky předchozích jednání budou zrušeny i Čínou. V prohlášení je uvedeno „neočekávejte, že Čína splní dohody, kterých jsme dosáhli dříve".

Myslíte si, že teď už se to dostává mimo kontrolu, vzhledem k tomu, že na výrobky jsou stanoveny zrcadlové tarify, což způsobí změnu situace negativní pro všechny?

V současné době, pokud současná dynamika bude pokračovat, budeme nejprve vidět některé malé střety. Obě strany jsou odhodlány ukázat druhé straně, že jsou rozhodnuté, že se rozhodli upravit politiku, která opravuje jejich zájmy.

Myslím, že po několika nedávných kolech jednání byla čínská trpělivost nebo dobrá vůle vyčerpána. Proto by mě nepřekvapilo, kdyby mezi USA a Čínou skutečně došlo ke střetu, což znamená, že obě strany budou proti sobě ukládat tarify a protiopatření.

Ale zda obě strany rozvinou tento kruh reakcí proti sobě navzájem, závisí na tom, jak vedoucí představitelé obou zemí vnímají navzájem své záměry a vzájemně spolupracují.

Jak poznamenali někteří čínští pozorovatelé, Peking nezveřejnil svůj triumf, Wanga Qišana, který má mnoholeté zkušenosti s vyjednáváním s Američany. Poznamenali, že nemá v úmyslu řešit tento problém a že by to bylo krajní opatření.

Existuje tedy prostor pro manévrování; pokud pečlivě přečtete prohlášení USA, zjistíte, že se tam také uvádí, že zvláštní sazby nebudou účtovány až do 6. července. Je to skoro tři týdny. Proto si myslím, že americká strana také ponechává manévrovací prostor, aby přinutila Čínu učinit ústupky. Ale otázkou je, zda Čína ústupky udělá.