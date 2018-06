Stalin je kamarád dětí? Temná historie známé fotografie sovětského vůdce

Fotografie Josefa Stalina s malou holčičkou, kterou vůdce drží v náručí, ho prezentovala jako dobrého sovětského lídra. Fotka ovšem nepomohla rodině Engelsiny Markizovové (tak se jmenovala dívka) vyhnout se represím v roce 1930. Informuje portál Russia beyond.

Otec Engelsiny, Ardan Markizov byl věrným komunistou. Dceru pojmenoval na počest Friedricha Engelse, a syna Vladlena na počest Vladimira Lenina. Ardan Markizov byl úspěšným sovětským úředníkem, pracoval jako lidový komisař zemědělství ve vzdálené Buryat-mongolské autonomní sovětské socialistické republice na Sibiři.

V lednu 1936 byla delegace Burjat-Mongolska pozvána na schůzku se Stalinem, pozvání bylo velkou ctí a lidé se těšili.

Později v rozhovoru s novináři Engelsina řekla: „Také jsem chtěla uvidět Stalina, žádala jsem otce, aby mě vzal s sebou, ale byl proti tomu. Nejsi členkou delegace, kdo tě tam pustí?" Matka ale dceru podpořila, a proto šel otec na slavnostní schůzku s dívkou. Ukázalo se, že do Kremlu jim dovolili přijít i s dětmi.

V průběhu vážného setkání, kdy členové delegace Burjat-Mongolska vystupovali s dlouhými projevy, malá Engelsina se strašně nudila a proto se rozhodla obejmout Stalina a darovat mu kytici. „Vzala jsem kytice a šla k prezidiu, říkala sem si ‚daruji mu tyto květiny'," vzpomínala Engelsina. Stalin se velmi podivil, ale vypadal radostně, postavil dívku na stůl prezidia. Gelja objala vůdce a darovala mu kytice. Tento okamžik zachytili novináři a fotografové. Kromě toho Stalin daroval dívce a její rodině zlaté hodinky a gramofon.

Fotografie se rychle stala populární, publikovali jí ve všech novinách. Gelja se také náhle stala ikonou šťastného sovětského dětství. Další rok ale velký úspěch rodiny Markizových skončil.

© Sputnik / Mikhail Kalashnikov Josif Stalin a Gelja Markizova

V 1937 Ardana Markizova, věrného komunistu, zadrželi kvůli podezření ze špionáže pro Japonsko. Manželka Dominika a dcera Gelja psaly dopisy a žádaly o milost, ale to nepomohlo. V roce 1938 byl Ardan rozstřílen. Rodinu Markizových (matku se dvěma dětmi) vyhostili do Kazachstánu, kde Dominika záhadně zemřela. Engelsina se domnívala, že její matku také zavraždili, neboť rodina Markizových stálé měla darované hodinky a gramofon. Podle speciálních služeb toto spojení dcery se Stalinem by mohla Dominika použít, a proto byla nevhodná.

Co se týče Engelsiny, její jméno bylo vymazáno z oficiální verze, protože se Stalin, kamarád dětí, nemohl fotografovat s dcerou „nepřítele lidu". Nebylo možné ovšem zničit všechny sochy a noviny, kde byla publikována známá fotografie. Proto se sovětská vláda rozhodla přejmenovat dívku na fotografii. Od té doby na populárním záběru objímala vůdce ne Engelsina Markizovová, ale Mamlakat Nachangovová, známá pionýrka.

Malá Engelsina, která zůstala bez rodičů, jela do Moskvy, kde bydlela u své tety s příjmením Dorbejevová. Pak se stala váženou historičkou a odbornicí na Východ. Dvakrát se provdala. „Žila jsem jako obyčejný obyvatel Sovětského svazu," vzpomínala. V roce 2004 zemřela ve věku 75 let.