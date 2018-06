“Chtěli mě za každou cenu,” erotická modelka prozradila, jak málem vstoupila do Daeš

Modelka z Londýna byla připravována k tomu, aby se stala další „bílou vdovou", což je odkaz na Sally Jonesovou, britskou ženu, která se obrátila na islám a slíbila oddanost Islámskému státu.

© AFP 2018 / Krystof Hofman Dvojice islamistů zabila čtrnáctiletou holčičku v Německu, Okamura zuří

Minersová byla zadržena minulý rok poté, co agenti zpravodajské služby zachytili zprávy od náboráře Naweeda Hussaina, ve kterých ji přesvědčoval, aby se připojila k teroristické skupině.

V rozhovoru pro noviny The Sun Kimberley odhalila, že začala dostávat zprávy a žádosti o přátelství poté, co začala sdílet videa o bombových útocích, aby tím zvýšila povědomí veřejnosti o tom, co se děje se syrskými dětmi.

„Byla jsem obětí propagandy, další Sally Jonesovou. Chtěli mě za každou cenu. Bojím si myslet na to, co by se mi tam stalo. Hussain mě přitahoval pozorností a lichotivostí a dokonce mě přesvědčil, abych si změnila své jméno na Aišu Lauren al-Britaniya, protože by to bylo více autentické. Psal mi, že pokud za ním pojedu, udělá ze mě svoji ženu. Denně jsme si vyměňovali stovky vzkazů, "řekla Kimberley.

Očekávalo se, že Minersová dorazí do Sýrie přes Turecko, ale zastavila ji protiteroristická policie. Mohla by čelit až deseti letem ve vězení, ale byla propuštěna na kauci krátce poté, co bezpečnostní agenti dospěli k závěru, že byla oklamána.