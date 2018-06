V hlubinách Země objevili podivnou vodu

Vědci z Chicagské univerzity provedli kvantové simulace, aby modelovali chování vody v extrémních podmínkách, které existují v zemském plášti. Vědecký článek byl zveřejněn v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. O vědecké práci se stručně píše v tiskové zprávě na EurekAlert!.