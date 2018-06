V Austrálii byl objeven starověký netvor

Toto zvíře obývalo moře téměř dvě stě milionů let před objevením prvních dinosaurů. Podle specialistů z Australské národní univerzity, ryba žila před 400 miliony let, tedy v první polovině paleozoika, v devonském období, které se též nazývá jako „staletí ryb" a to právě proto, že se v tuto dobu objevilo obrovské množství druhů ryb, které osídlily moře a oceán.

Vědci pojmenovali druh Brindabellaspis, tedy podle oblasti Brindabella v Austrálii, kde našli zkamenělé pozůstatky starověkých ryb; pravděpodobně tento druh patřil k třídě pancířnatých, ze kterých se ani jeden druh nezachoval do současnosti.

Pravděpodobně ryby s plochým, zubatým „zobákem" žily v blízkosti dna a jedli téměř stejně jako ptakopysci. Pomocí zobáku vyklovávaly dno a vytahovaly odtamtud malé ryby, korýše a další. V zobáku se pravděpodobně nacházel systém tlakových senzorů, poněkud odlišný od toho, který používají dnešní ryby