Chudí bílí Američané ztratili naději, procento „úmrtí ze zoufalství“—na historickém maximu

Neúspěch v životě kompenzují riskantním chováním, jako je zneužívání alkoholu a užívání drog. Nová studie potvrdila, že Američané s nízkými příjmy jsou ve skutečnosti absolutně zoufalí. Studie zjistila, že za 20 let, co se prováděl průzkum, se duševní zdraví nejchudších značně zhoršilo, což znamená, že bílí Američané s nízkými příjmy se v průběhu let stali méně šťastnými. Mezitím lidé s vyššími příjmy se potýkali s menším stresem a měli lepší zdravotní stav.

Nejhůře jsou na tom bílí Američané ve středním věku. Počet předčasných smrtí mezi nimi roste s nebývalou rychlostí, ale negativní změny v duševním zdraví jsou patrné ve všech věkových skupinách, které byly podrobeny průzkumu, nikoliv pouze u padesáti a šedesátiletých.

Jinými slovy, bohatí jsou stále šťastnější a chudí jsou stále smutnější, píšou autoři průzkumu.

A proto chudí v USA častěji sahají po alkoholu, nebo práškách na předpis s opiáty, aby tím ztlumili svou duševní bolest.