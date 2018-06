Migranti, kteří připluli na lodi Aquarius do Španělska, se pokusili o útěk

Poté, co byli migranti minulou neděli vyloděni, dali je do různých ubytoven pro cizince. Asi sto nezletilých poslali do ubytovny v Alicante, kterou spravuje úřad ve Valencii. 28 afrických teenagerů šlo na procházku a nevrátilo se. Stalo se to včera večer.

Do pátrání se zapojila policie. Nakonec byli všichni dopadeni ve městě anebo na předměstích, píšou španělská média s odkazem na městskou správu a policii. Správa ve Valencii potvrdila, že s nezletilými je vše v pořádku.

Italské a maltské úřady zavřely koncem předminulého týdne své přístavy lodi Aquarius, na jejíž palubě bylo víc než 600 migrantů, Španělsko poskytlo souhlas s jejich přijetím.