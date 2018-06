Pět způsobů, jak Čína může zranit USA v obchodní válce

RT ve svém materiálu věnovaném čínským opatřením v obchodní válce vyčleňuje několik způsobů, jak Peking může citlivě zranit Washington.

Zaprvé, seškrtat investice do USA. Čínské korporace značně zmenšily své investice do USA. Informovala společnost Rhodium Group. Pokles činí 92 % během pěti měsíců nynějšího roku.

Čína se stala americkým strategickým partnerem na konci minulého století jako součást plánu USA na podkopávání SSSR. Washington o to usiloval od doby prezidenta Nixona, uvádí se ve článku RT. Na začátku nového milénia ale administrativa prezidenta George W. Busha už vnímala Peking ne jako strategického partnera, ale soupeře. Čínské společnosti značně investovaly do USA, ale tvrdší postoj Washingtonu k dovozu a regulace vyčerpaly čínské investice.

© REUTERS / Marko Djurica Řecký ekonom: Evropa obchodní válku s USA již prohrála

Zadruhé, další tarify na americký dovoz. Peking by mohl zvýšit clo na více amerických produktů. Zatímco experti říkají, že v obchodní válce nikdo nabude vítězem, Peking prohlašuje, že je připraven chránit své zájmy do konce, i když to bude znamenat velkou bolest. Když se konflikt bude rozhořívat, hlavní americké korporace budou zničeny. Dosud Peking zdanil americké ovoce, ořechy, vepřové maso, víno, sóju, kukuřici, pšenici, rýži, čiroku, hovězí maso, drůbež, ryby, mléčné výrobky a zeleninu. Apple a Boeing by ale mohly být dalšími cíli.

Zatřetí, Číňané mohou se vzdát amerického plynu a ropy. Čína jako největší světový spotřebitel energie se stala jedním z klíčových kupců americké ropy, když Washington dovolil svým výrobcům prodat suroviny do zahraničí po 40letém zákazu. Kromě toho se Čína může stát v příštím desetiletí největším spotřebitelem zkapalněného plynu. Peking slíbil, že může zavést doplňková cla na 16 miliard amerického zboží včetně ropy, zkapalněného plynu, benzínu, topného oleje a zemního plynu.

© Fotolia / SeanPavonePhoto Velké vyhlídky juanu. Čína se uchází o prvenství před Amerikou v oblasti energetiky

Začtvrté, devalvace juanu . Slabá státní měna pomůže Číně zvýšit konkurenceschopnost trhu. Peking může oslabit kontrolní opatření, díky kterým se čínské vládě podařilo zesílit státní měnu během dvou let. Tento krok pomůže státnímu exportu.

Nakonec, Čína se může zaměřit na americký státní dluh. Číňané vlastní 1,18 trilionů dolarů, díky tomu je Peking největším americkým zahraničním kreditorem a druhým majitelem amerických státních dluhopisů spolu s federálním rezervním systémem USA.

Dumping těchto podílů by mohl zvýšit výnosy dluhopisů a způsobit, že by bylo nákladnější financovat federální vládu. Tento krok by měl zásadní negativní vliv na americké finance a globální investory.