„Řecký dluh se dá kontrolovat v budoucnosti," řekl novinářům prezident Euroskupiny Mario Centeno. „Tak a je to tady, podařilo se nám poskytnout měkké přistání pro toto dlouhé a obtížné vyrovnání. V Řecku už neplánujeme žádný program, který by navazoval na tento."

Dohoda povolí Řecku prodloužit splácení úvěrů ve výši 96,9 miliardy eur na deset let. To pokryje zhruba polovinu evropské finanční výpomoci, která byla poskytnuta Aténám od roku 2010. Dohoda také odvádí platby úroků a amortizací na dalších 10 let až do roku 2033.

rovněž obdrží dalších 15 miliard eur na splácení některých dražších půjček od MMF, a také k tomu, aby si země mohla vytvořit vlastní hotovostní rezervu, aby mohla v příštích dvou letech plnit své finanční potřeby.

Smlouvy uzavřené v rámci finanční pomoci Řecku za posledních osm let umožnily Německu, největší ekonomice v EU, vydělat přibližně 2,9 miliard euro. Zisk vyplýval z úrokových sazeb prostřednictvím nákupu řeckých státních dluhopisů v rámci Programu trhů s cennými papíry (SMP) Evropské centrální banky (ECB).

Podle dohod v rámci SMP by veškeré zisky z nákupu řeckých cenných papírů jinými státy měly být převedeny do Řecka v případě, že se Aténám podaří splnit všechny požadavky ohledně úspory a reformy.

K roku 2017 Bundesbanka údajně získala z SMP nákupů přibližně 3,4 miliardy euro. Nicméně teprve v letech 2013 a 2014 byly tyto prostředky převedeny do Atén, říká federální vláda. V posledních čtyřech letech peníze zůstávaly v Německu.

V roce 2013 bylo téměř 527 milionů euro převedeno zpět do Řecka, přičemž Německo obdrželo celkový zisk ve výši 2,5 miliardy. Kromě toho se státní bance KfW podařilo získat z úvěru úrokový zisk ve výši 400 milionů eur.