Bylo odhaleno smrtelné nebezpečí soli

Američtí odborníci z Ženské Brighamovy nemocnice v Bostonu dokázali, že spotřeba velkého množství soli souvisí s rizikem předčasného úmrtí. Praví se to v zprávě pro tisk na MedicalXpress.

Dlouhodobého průzkumu se zúčastnilo 2 974 lidí ve věku 30-54 let s prehypertenzí (nepatrným zvýšením arteriálního krevního tlaku). Množství soli spotřebované dobrovolníky se zjišťovalo s pomocí různých metod, včetně rozboru vzorků moči odebraných během 24 hodin několik dní za sebou. Umožnilo to přesněji určit množství soli spotřebované organismem. Stav účastníků sledovali 24 let, během této doby zemřelo 272 lidí.

Ukázalo se, že existuje přímá souvislost mezi množstvím spotřebované soli a rizikem úmrtí. Z 1200-9000 miligramů chloridu sodného denně byla nejbezpečnější nejnižší spotřeba. Vědci přitom ukázali, že v některých jiných vědeckých pracích, ve kterých měla křivka závislosti tvar J (t.j. malá spotřeba soli údajně také zvyšovala riziko úmrtí), byly uplatněny metody s vážnými chybami v měření množství chloridu sodného.