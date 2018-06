Obrovská prasklina v jezeře Bajkal může rozlomit Eurasii na 2 části

V tomto místě často vznikají podzemní otřesy, jejichž následkem vznikají stále nové zálivy. Jeden z takových zálivů vznikl v roce 1861, když následkem silných otřesů praskl led a tím vznikla obrovská vlna, která se strašnou silou zaplavila nejbližší území 2 kilometrů a zničila všechno na své cestě. Následkem této vlny zmizelo 5 obcí pod vodou.

Podle vědců sám Bajkal vznikl v důsledku obrovského zlomu a je to nejnebezpečnější trhlina na světě. Nedávno vědci nalezli na dně oceánu ještě jeden obrovský zlom. Příčina jeho vzniku ještě není zjištěna. Ale „rozryl" 10 kilometrů země pod vodou. A bezpochyby všechny zlomy a trhliny v tomto místě jsou velmi nebezpečné. Jak se budou chovat v nejbližší době, vědci ještě přesně nevědí.

Bajkal může časem rozlomit Eurasii na 2 části. Každým rokem se délka a počet zlomů v zemi stále zvětšují. Proto nelze podceňovat situaci. Podle vědeckých prognóz nás očekává to nejhorší za hodně let a nás se to už určitě týkat nebude.