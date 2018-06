Asad prohlásil, že neumožní Západu účasnit se obnovy Sýrie

Syrský prezident připomněl slova některých politiků o tom, že Damašku nebudou pomáhat, dokud bude vládnout nynější vláda. Označil je za "nejlepší prohlášení Západu za celou dobu války v Sýrii".

Zdůraznil, že Evropa a USA se nebudou účastnit obnovy země.

"Prostě nedovolíme, aby se to stalo. Přijdou s penězi či ne? Nabídnou nám půjčku, potvrzení či granty, cokoli — my Západ nepotřebujeme. Západ je vzdálený od chápání slova "čestnost": oni nedávají, oni pouze berou," řekl prezident Asad.

Syrský lídr prohlásil, že země se bude spoléhat pouze na vlastní síly a pomoc přátel. "Je možné, že obnova Sýrie potrvá déle, to ale není důvod pro znepokojení," řekl v rozhovoru.

Spolu s tím prohlásil, že mnohé evropské společnosti se pokoušejí začít v Sýrii pracovat, ty se ale řídí jen přáním vydělat. Tuhle expanzi podporují vlády zemí EU, zatím se o ní ale nemluví, dodal Asad.

"Když se jedná o obnovu země po válce, tak vy říkáte 400 miliard, plus mínus. To je přibližně celý trh, celá ekonomika, to jsou investice," řekl.