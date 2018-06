Rakousko chce vidět evropskou pohraniční stráž v Africe, aby tam bránila migraci

Hraniční stráž EU (Frontex) by měla být podpořena vojáky a policisty, řekl ministr obrany Mario Kunasek. Kromě toho ministr nabídl nasadit evropské agenty do „ochotných“ afrických zemí, aby tam bojovali s nelegální migrací.

„Podle mého názoru by mandát Frontexu měl být změněn způsobem, který by umožnil použití policie a vojáků pro vykonávání bezpečnostní hraniční mise," řekl Kunasek v sobotu pro Die Welt, také doplnil, že Rakousko předloží návrh na reformu agentury Frontex poté, co 1. července jeho země převezme předsednictví Rady Evropské unie.

Podle Kunaseka by posílené síly Frontexu fungovaly v hraničních zemích EU, konkrétně v Itálii Řecku , ale také by se mohly podílet na práci v afrických zemích se souhlasem příslušných států. Ministr věří, že takové nasazení by pomohlo místním orgánům bojovat s obchodníky s lidmi, chránit uprchlické tábory a zajistit hranice afrických zemí.