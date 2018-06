Útok na Romy ve Lvově vyvolal v Evropě hrůzu

Rada Evropy odsoudila útok na romský tábor na předměstí ukrajinského Lvova, který skončil vraždou muže. Na Twitteru to napsal náměstek generálního tajemníka Rady Daniel Holtgen.

„Odsuzujeme útok na Romy, o kterém dnes informovala policie. Je to hrozné, že tentokrát byl zabit člověk. Očekáváme okamžité zahájení důkladného a průhledného vyšetřování," sdělil.

K útoku na romský tábor došlo 23. června. Během incidentu byl čtyřiadvacetiletý muž několikrát bodnut nožem, na následky zranění později zemřel. Zraněni byli také čtyři další obyvatelé táboru.

Policie zadržela útočníky, bylo to sedm mladíků ve věku 16-17 let. Byl zatčen také organizátor útoku na tábor, dvacetiletý občan. Všem hrozí trest odnětí svobody na dobu až 15 let, nebo doživotí.

Neznámé osoby zaútočily předtím na romský tábor v Ternopilu. Podle slov očitých svědků vpadli do dočasného místa ubytování Romů agresivní lidé s baseballovými pálkami. Vyhrožovali Romům zúčtováním a žádali, aby opustili město. Měsíc předtím rozehnali aktivisté z nacionalistické organizace S14 (patří do Pravého sektoru, který je v Rusku zakázaný) romský tábor na Lyse hoře v Kyjevě. Po „přesvědčivých zákonných argumentech" opustili Romové tábor, po čemž byl spálen.