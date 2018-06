Bartoš prozradil, co udělá, když se rozejde se ženou, jejíž jméno si vytetuje na tělo

Bartoš se přiznal, že se smíří s tetováním, ale ne s kouřením: „Já si prostě myslím, že i to kouření je nějaký důkaz slabosti. Můj táta přestal kouřit ze dne na den, když jsem byl ještě malý a řada mých známých přestala po desetiletích kouření, takže je to taková pěkná výzva pro mě. Pak to můžu ještě poladit s nějakým tetováním."

Politik novinářům prozradil, že si dokonce nechá udělat tetování se jménem své manželky. Pokud se s ní rozejde, tetování si neodstraní. Naopak má dobrý nápad:

„Já jsem si manželku vzal v husitském kostele, tak si ji nechám vytetovat, protože je to napořád. No, a kdyby ne, tak si budu muset najít přítelkyni se stejným jménem, nebo si budu muset založit kapelu toho jména."

Skutečná láska musí být podle politika založena na přátelství mezi mužem a ženou. Naštěstí už takovou lásku ve svém životě potkal, což se nepokouší ukrývat.„Moje žena je nejlepší. To bych se neženil v kostele přece. Ona je můj nejlepší kamarád. My to máme fakt stoprocentně čisté, baví nás i společná nuda. Neříkám, že nemáme nějaké problémy, ale pořád je to mezi námi opravdové a umíme je řešit. Jsem fakt šťastnej chlap."