Maďarsko je v šoku z výmluv Ukrajiny

Ministr uvedl, že Budapešť „oddaně podporuje územní integritu a suverenitu Ukrajiny". „Ale vaše válka s Ruskem nemůže a nesmí být vysvětlením, proč porušujete práva Maďarů," řekl Szijjártó.

„Chápeme, že váš prezident a vaše vláda by se chtěli zbavit vlivu Ruska prostřednictvím jazyka, školy. Ale ptám se: co s tím máme společného my? Když už bojujete s Ruskem, proč ubližujete nám? Když bojujete s Ruskem, proč porušujete práva Maďarů?" zajímal se maďarský ministr.

Podle jeho názoru musí být mezi Ukrajinou a Maďarskem dobré vztahy. „Čím silnější a stabilnější sousedy máte, tím silnější a stabilnější jste i vy sami. Čím lepší jsou vztahy se sousedy, tím jistěji se můžete dívat do budoucnosti," je přesvědčen ministr.

Otázku, jestli chce Maďarsko vzít Ukrajině Zakarpatskou oblast, Szijjártó přijal jako urážku. Kromě toho ministr řekl, že obvinění ze separatismu jsou pohoršující. „U vás je válka, ale nechte Maďary na pokoji. Myslím si, že je velmi špatné, že obviňujete Maďary nebo urážíte Maďary, protože máte válku s Ruskem," řekl.