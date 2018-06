Šéf SBU podezírá Rusko z útoku na Romy ve Lvově

„Nedokážu to říct stoprocentně, nebylo by to korektní, ale může to být Rusko", řekl. Příčinou takového prohlášení je přesvědčení politika, že se Rusové „neustálе snaží hrát na mezinárodní otázky."

Podle jeho slov se Moskva údajně snaží dělat z Ukrajiny radikální zemi, která nedodržuje lidská práva. Hrycak zdůraznil, že atmosféra tolerance, která „byla vždy příznačná pro Ukrajinu", musí být zachována.

© Sputnik / Pavel Lisicyn Útok na Romy ve Lvově vyvolal v Evropě hrůzu

Minulou sobotu policie sdělilа, že skupina neznámých pachatelů v maskách zaútočila na tábor Romů ve Lvově. Jeden člověk zahynul, další čtyři byli zraněni.

Zástupci Kyjeva několikrát obviňovali Rusko z výrazných zločinů spáchaných na Ukrajině. Žádné důkazy však neuváděli. Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman například prohlásil, že Rusko se podílelo na vraždě Arkadije Babčenka, ještě než se ukázalo, že to bylo pouhé divadlo.