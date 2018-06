Bělorusko nevstoupí do struktury „nějakých států“

Bělorusko nebude vstupovat do struktury nějakých států, nezávislost a suverenita jsou pro občany státu svaté pojmy. V úterý 26. června to oznámil běloruský ministr zahraničí Vladimir Makej. Tak okomentoval slova prezidenta Alexandra Lukašenka, který uvedl, že Bělorusko v případě ekonomických problém může ztratit svoji suverenitu.

„Prezident Běloruska mnohokrát říkal, že nezávislost a suverenita jsou svaté, kvůli tomu je třeba žít a pracovat pro blaho státu a národa. Co se týče nějakého možného vstupu do nějakých struktur států, o tom nemůže být ani řeč," řekl Makej.

Ministr dále uvedl, že prezident poukázal na situaci, ke které by mohlo dojít, kdyby se ekonomika a stav státu zhoršovaly.

„Všechno záleží na nás, na každém konkrétním člověku. Prezident takovým způsobem načrtl budoucnost, ke které míříme," zdůraznil.

Nakonec ministr zahraničí slíbil, že Bělorusko bude udržovat dobré vztahy jak s Ruskem, tak i se západními státy, které jsou pro něj také důležité.

„Jsme na frontě. Když se neudržíme, propadneme se, bude tedy třeba vstoupit do nějakého státu, nebo si o nás budou prostě utírat boty. Nedej bože ještě začne válka jako na Ukrajině," dodal Lukašenko. To, odkud pochází nebezpečí a do kterého státu může vstoupit Bělorusko při nejhorším scenáři, prezident neupřesnil.